Endüstri 4’ü ıskalarsak bizim için 5.si olmayacak!

Günümüzde Endüstri 4.0 kavramı gitgide daha çok telaffuz edilir hale gelmeye başladı. Bilmeyenler için Endüstri 4.0; yapay zekanın gelişimi ile devasa miktardaki veri yığınlarını analiz edebilen, birbirleriyle haberleşen ve sensörlerle ortamı algılayarak ihtiyaçları fark edebilen robotların üretimi devraldığı bir sanayi dünyasını tanımlıyor. İlk kez 2011 yılında Hannover Fuarı’nda bir isme kavuşmuş olsa da yıllardır geleceğin bu yönde ilerleyeceğini ve ülke olarak da söz sahibi olamadığımız diğer endüstri devrimlerinin aksine bu sefer geç kalmadan aksiyon almamız gerektiğini bıkmadan usanmadan yazıp çiziyoruz.

Şu anda devletin en üst yönetim kademelerinin de bu konunun konuşulur hale gelmesi oldukça umut verici. Ama 2. ve 3. endüstri devrimi arasında bir yere sahip olan ülkemizin 15 yıl içinde bu devrimi yakalaması için gerçekten bizi çok zorlu bir yol bekliyor. Şunu da söylemem gerekiyor ki bu endüstri devrimini de kaçıracak olursak beşincisini yakalamak gibi bir şansımız hiç olmayacak. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor?

Türkiye, uygun fiyatlı iş gücü ve konumu itibariyle şu an dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğu için robotların üretimi devralmasıyla insan gücüne olan ihtiyacın azalmasından en çok etkilenecek ülkelerin başında yer alacak. Dolayısıyla ülkemizin bunun yerine, inovasyon merkezi olarak gelişen küresel pazarda kendine yer bulması gerekiyor. Analitik düşünebilen nesiller yetiştirmek bunun temelini oluşturuyor.

Kesin olan bir şey varsa o da şu ki; gelecek, devasa bilgi yığınlarını analiz edip en iyi şekilde yorumlayabilenlerden sorulacak.