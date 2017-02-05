1AVShare 1.7.9
Güvenli bir paylaşım için web sağlayıcısı
1AVShare idosyalarınızı güvenilir kullanıcılarla paylaşmanızı ve her yerden erişebilmenizi sağlayan bir Windows programıdır. Fotoğraflarınızı, videolarınızı, müzik ve dokümanlarınızı internetten güvenle paylaşın. Paylaşım sağlayacak kişinin sadece internet tarayıcısına sahip olması yeterlidir!
Bir kez 1AVShare yüklediğinizde128 bit şifrelemeyle korunan ve web sağlayıcısına aktarılan dosyalarınızı oluşturabilirsiniz. Sadece kullanıcı hesap bilgilerini ayarlamanız o kullanıcının dsoyalara erişimini sağlayacaktır..
Not: bugün ömür boyu lisanslı ürünlerimizi "Öne çıkan başlıklar" adı altında bulabilirsiniz. 12 saat içinde size gelecek e-posta ile aktive edilebilmektedir. Sipariş bilgisi satın almadan hemen sonra elinizde olacaktır.
- 1AVShare 1.7.9
- YayıncıPCWinSoft
- Sistem GereksinimleriWindows 2000/ XP/ 2003/ Media Center/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32 & 64 bit); Intel 1.3GHz; 120MB HD; 256MB RAM; Minimum screen resolution of 800x600
- Fiyatı$49.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu9.13 MB
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