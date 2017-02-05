1AVShare idosyalarınızı güvenilir kullanıcılarla paylaşmanızı ve her yerden erişebilmenizi sağlayan bir Windows programıdır. Fotoğraflarınızı, videolarınızı, müzik ve dokümanlarınızı internetten güvenle paylaşın. Paylaşım sağlayacak kişinin sadece internet tarayıcısına sahip olması yeterlidir!

Bir kez 1AVShare yüklediğinizde128 bit şifrelemeyle korunan ve web sağlayıcısına aktarılan dosyalarınızı oluşturabilirsiniz. Sadece kullanıcı hesap bilgilerini ayarlamanız o kullanıcının dsoyalara erişimini sağlayacaktır..

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