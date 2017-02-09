Advanced Date Time Calculator 7.0

Tam donanımlı bir tarih ve zaman hesaplayıcısı!

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  • Ekleme/Çıkarma ile tam tarihi hesaplama;
  • İki zaman arasındaki süreyi hesaplama;
  • Günleri, haftaiçi günleri ve haftasonu günleri hesaplama;
  • Değişik zaman elemanları arasında dönüştürme yapma;
  • Dünya saat dilimlerinin tümünü görebilme;
  • Unix/Linux Tarih hesaplayıcısı;
  • Anında sonuçları görüntüleme.

Not: 1 senelik güncellemeler dahil tekil lisans (1 PC) bu versiyonda mevcuttur. Lisanslarımızdaki büyük indirimlerden yararlanmak için lütfen burayı tıklayın!

  • Advanced Date Time Calculator 7.0
  • YayıncıTriSun Software Inc.
  • Sistem GereksinimleriWindows XP/ 2003/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (x32/x64)
  • Fiyatı$19.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu5.26 MB
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