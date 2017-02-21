Privacy Protector for Windows 10 İşletim Sistemindeki gizlilik sorunlarını çözmenize yardımcı olur. Windows 10'da pek çok sayıda hizmet kullanıcı özel bilgilerini toplamaktadır. Bu uygulama kullanıcının kendi bilgisayarını güvenli bir gizlilikte kullanabilmesi için yardımcı olmaktadır. Program kişisel ve şirket kullanımını gizlilik standartlarında korumaktadır. Yaklaşık 40 hizmet ( bazıları arka planda çalışır) kişisel verileri toplamaktadır. Aşağıdaki araçları silmeniz, inaktive atmeniz veya bloklamanız mümkündür:

Contrana

Office Telemetry

Media Center

Güç Seçeneği Diagnostics

Müşteri Tecrübe Geliştirmesi Programı

Windows Arama