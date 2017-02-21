Privacy Protector 2.0 for Windows 10

Privacy Protector for Windows 10 gizlilik sorunlarınızı çözer

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Privacy Protector for Windows 10 İşletim Sistemindeki gizlilik sorunlarını çözmenize yardımcı olur. Windows 10'da pek çok sayıda hizmet kullanıcı özel bilgilerini toplamaktadır. Bu uygulama kullanıcının kendi bilgisayarını güvenli bir gizlilikte kullanabilmesi için yardımcı olmaktadır. Program kişisel ve şirket kullanımını gizlilik standartlarında korumaktadır. Yaklaşık 40 hizmet ( bazıları arka planda çalışır) kişisel verileri toplamaktadır. Aşağıdaki araçları silmeniz, inaktive atmeniz veya bloklamanız mümkündür:

  • Contrana
  • Office Telemetry
  • Media Center
  • Güç Seçeneği Diagnostics
  • Müşteri Tecrübe Geliştirmesi Programı
  • Windows Arama
  • Privacy Protector 2.0 for Windows 10
  • YayıncıSoftOrbits
  • Sistem GereksinimleriWindows 7/ 8/ 10
  • Fiyatı$39.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu4.04 MB
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