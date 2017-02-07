AllMyNotes Organizer çok sayıda rasgele bilgileri saklamanıza yardımcı bir programdır. Bu saklama , hiyerarşik olarak kimi zaman şifre ile korumalı olarak yapılmaktadır. Daha da önemlisi konforlu bir şekilde her an arama ve gezinme yapabilmenizi sağlayan bir uygulamadır. AllMyNotes alternatif bir şekilde veri yönetimi sürdürür - çok basit ve özgür bir formatta veri yönetimi. Uygulama çok basit bir ka. araç sunmaktadır (notlar, tablolar, alarmlar, çek kutucukları vb.) ve bu sayede bilgilerinizi dilediğiniz biçimde oluşturma olanağı sağlamaktadır.

Ana Özellikler:

Rasgele bilgilerin hiyerarşik organizasyonu;

Zengin metin düzenleme;

Yazı içi hesaplama;

Çok hızlı gerçek zamanlı Global Arama;

Gelişmiş veri depolama formatı desteği.Ör: 4Gb boyutundaki dosyaları hızlı bir şekilde 1800 bit veri şifreleme;

Alarmlar;

Dosya ekleri (önizlemeli);

Tablolar (sıralama opsiyonu);

Beraberinde güçlü rasgele şifre oluşturma;

Çift tık ile telefon aramaları (Skype, veya diğer voip uygulamaları );

Hızlı Veri Yakalama;

Sürükle ve Bırak;

Yumuşak metin/liste geçişi;

Otomatik yedekleme;

Dosya alım / gönderim (html, rtf, knt, txt, gif, png, bmp, jpeg, ve diğerleri);

Ücretsiz veri erişim ve düzenleme versiyonu (Deluxe versiyon yüklemeden);

Skinler.