Amazing Video Converter Ultimate 8.8.8
Hepsi bir arada Audio & Video, DVD/Blu-ray dönüştürme aracı
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Herhangi bir videoyu veya ses dosyasını müthiş bir ses ve görüntü çıktısı kalitesinde dönüştürebilen hepsi bir arada Ses vVideo ve DVD/Blu-ray dönüştürme programı. Program ayrıca iPad, iPhone, Android phones, Windows phones, oyun konsaolları, HD media oynatıcıları ve daha pek çok cihazda oynatılmak üzere Blu-ray/DVD ripping aracı şeklinde Blu-ray ve DVD koleksiyonunuzu sıkıştırarak H.265/HEVC, MP4, MKV, M4V, AVI vb. formatlara dönüştürebilmektedir.
- Amazing Video Converter Ultimate 8.8.8
- YayıncıAmazing-Share
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ Server 2003/ Server 2008/ Server 2012
- Fiyatı$49.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu31.6 MB
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