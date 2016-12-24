Herhangi bir videoyu veya ses dosyasını müthiş bir ses ve görüntü çıktısı kalitesinde dönüştürebilen hepsi bir arada Ses vVideo ve DVD/Blu-ray dönüştürme programı. Program ayrıca iPad, iPhone, Android phones, Windows phones, oyun konsaolları, HD media oynatıcıları ve daha pek çok cihazda oynatılmak üzere Blu-ray/DVD ripping aracı şeklinde Blu-ray ve DVD koleksiyonunuzu sıkıştırarak H.265/HEVC, MP4, MKV, M4V, AVI vb. formatlara dönüştürebilmektedir.

Amazing Video Converter Ultimate 8.8.8

Yayıncı Amazing-Share

Sistem Gereksinimleri Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ Server 2003/ Server 2008/ Server 2012

Fiyatı $49.99 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 31.6 MB