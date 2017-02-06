Ashampoo ZIP Pro 2

Dosyalarınızı sıkıştırın, şifreleyin ve yedekleyin!

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Ashampoo ZIP Pro 2'nin 20 adet lisanslı programından birine sahip olun!

Ashampoo ZIP Pro 2 sadece basit bir ZIP programı değildir. Uygulama dosyalarınızı sıkıştırmak, ayıklamak, göndermek ve şifrelemek için kullanabileceğiniz bir paket programdır. ZIP Pro 2 60 format ile çalışabilmektedir. Çoklu çekirdekli destek 256 opsiyonlu şifrelemeyi hızlandırır ve ekstra güvenlik sağlar.

Entegre otomatik yedekleme sayesinde lokal ve harici depolama veya bulut ve FTP hizmetlerinden faydalanılabilmektedir. Disk yazma ayrıca yapılabilir. ZIP Pro 2 disk imajlarını yaratır ve sanal sürücü olarak kullanabilir.

Yeni entegre edilmiş Explorer klasik ayrılmış pencere görüntüsü ve önizleme olanağı sunmakatadır. Outlook, Word ve Excel eklentileri sayesinde anında sıkıştırma ve şifreleme mümkündür. Toplamda 8 modül dosya sıkıştırmadan veri yedekleri şifrelemesine kadar her işinizi görür.

  • Ashampoo ZIP Pro 2
  • YayıncıAshampoo GmbH & Co
  • Sistem GereksinimleriWindows 7/ 8/ 8.1/ 10; Hard Drive Space: En az 220 MB
  • Fiyatı$39.99 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu59.8 MB
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