Ashampoo ZIP Pro 2'nin 20 adet lisanslı programından birine sahip olun!

Ashampoo ZIP Pro 2 sadece basit bir ZIP programı değildir. Uygulama dosyalarınızı sıkıştırmak, ayıklamak, göndermek ve şifrelemek için kullanabileceğiniz bir paket programdır. ZIP Pro 2 60 format ile çalışabilmektedir. Çoklu çekirdekli destek 256 opsiyonlu şifrelemeyi hızlandırır ve ekstra güvenlik sağlar.

Entegre otomatik yedekleme sayesinde lokal ve harici depolama veya bulut ve FTP hizmetlerinden faydalanılabilmektedir. Disk yazma ayrıca yapılabilir. ZIP Pro 2 disk imajlarını yaratır ve sanal sürücü olarak kullanabilir.

Yeni entegre edilmiş Explorer klasik ayrılmış pencere görüntüsü ve önizleme olanağı sunmakatadır. Outlook, Word ve Excel eklentileri sayesinde anında sıkıştırma ve şifreleme mümkündür. Toplamda 8 modül dosya sıkıştırmadan veri yedekleri şifrelemesine kadar her işinizi görür.