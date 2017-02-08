Abstract Curves 1.190

AbstractCurves duvar kağıdı veya poster gibi görseller yaratmanıza yardımcı bir resim oluşturucusudur

İndirmek için kalan süre 00:00:00

AbstractCurves fotoğraflarınıza efektler veya logo/filigran gibi görsel ögeler eklemenize imkan sağlayan, muhteşem duvar kağıtları / arka plan resimleri veya posterler yaratmanızı kolaylaştıran bir resim oluşturucusudur. AbstractCurves pek çok şablon sunarak kullanıcı şablonları yaratmanıza da olanak sağlamaktadır. Bu program tek başına bir uygulama olarak da kullanılabildiği gibi Adobe Photoshop,Adobe Photoshop Elements, Corel Paint Shop Pro, IrfanView gibi .8bf dosya destekleyen diğer programlarda da eklenti olarak kullanılabilir.

  • Abstract Curves 1.190
  • YayıncıAbstractCurves
  • Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10; Processor: Intel Core 2 Duo, Xeon veya daha iyisi processor(s); Bellek(RAM): 2 GB (4 GB recommended); Video Card: OpenGL 2.0 capable video card with 256 MB VRAM running at 1280x800 ve üzeri; Hard Disk: 200 MB available disk space
  • Fiyatı$19.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu20.4 MB
İndirmek için tıklayın

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
İlginizi çekebilir

Günün En çok Okunanları
LG G6'nın "Çerçevesiz" Ekranı Resmi Olarak Onaylandı
Western Digital'den Dünyanın İlk 512 Gb 3D NAND Çipi
Galaxy S8'den 3 Boyutlu Render Videosu!
Dünya Satranç Şampiyonası Kaspersky Lab'a Emanet
Amazon Dash Button'a İşe Yarar İşlev!