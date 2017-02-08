AbstractCurves fotoğraflarınıza efektler veya logo/filigran gibi görsel ögeler eklemenize imkan sağlayan, muhteşem duvar kağıtları / arka plan resimleri veya posterler yaratmanızı kolaylaştıran bir resim oluşturucusudur. AbstractCurves pek çok şablon sunarak kullanıcı şablonları yaratmanıza da olanak sağlamaktadır. Bu program tek başına bir uygulama olarak da kullanılabildiği gibi Adobe Photoshop,Adobe Photoshop Elements, Corel Paint Shop Pro, IrfanView gibi .8bf dosya destekleyen diğer programlarda da eklenti olarak kullanılabilir.

Abstract Curves 1.190

Yayıncı AbstractCurves

Sistem Gereksinimleri Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10; Processor: Intel Core 2 Duo, Xeon veya daha iyisi processor(s); Bellek(RAM): 2 GB (4 GB recommended); Video Card: OpenGL 2.0 capable video card with 256 MB VRAM running at 1280x800 ve üzeri; Hard Disk: 200 MB available disk space

Fiyatı $19.95 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 20.4 MB