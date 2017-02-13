CrazyTalk Animator çığır açan bir animasyon programıdır. Uygulama profesyonel kalitede animasyonlar oluşturabilmenize yardımcı olur. Geleneksel 2D animasyon tekniğine 2D karakterler için yeni araçlar katarak 3D animasyon yaratmanızı sağlar.

Yeni güçlü özellikleri sayesinde tek tık yardımıyla 2D hareketleri düzenleme ve her açıdan bakabilme şansına sahipsiniz. BUna ilaveten Karışık karakter seçimi özelliği ve CrazyTalk Animator sayesinde yeni renderlar ve eğlenceli hareket ortamları yaratabilirsiniz.

Yeni Özellikler Rehberi:

