AOMEI Partition Assistant Pro 6.1

Windows PC ve dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış her şey içinde basit ve güvenilir bir disk bölümlendirme ve yönetim programı

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AOMEI Partition Assistant Pro Windows PC ve dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış her şey içinde basit ve güvenilir bir disk bölümlendirme ve yönetim programıdır. Uygulama disk alanını maksimize etme ve genel performansı artırma anlamında çok güçlüdür.

Ana Özellikler:

  • Bölüm boyutunu değiştirme: genişletme, daraltma, ekleme, bölme ve taşıma vb.;
  • Kolay sihirbaz yardımı;
  • Sistem Migration;
  • Güvenli Dönüştürücü;
  • Windows To Go Creator;
  • Bootable Disk Yaratma;
  • SD kart ve USB flash bellek sürücülerde formatlama yapmadan ikincil Ext2/Ext3 bölümler yaratma;
  • More features...

Özel Teklif: Giveaway versiyon ömür boyu güncelleme içermemektedir. GOTD kullanıcılarına özel "AOMEI Partition Assistant Pro + Lifetime Free Upgrades" (49.95 USD. fiyatı şimdi 19.98 USD.). %60 indirim kazanmak için tıklayın.

  • AOMEI Partition Assistant Pro 6.1
  • YayıncıAomei Technology
  • Sistem GereksinimleriWindows 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista/ XP/ 2000 Professional SP4 (x32/x64); CPU: Intel Pentium or compatible, 500MHz or faster processor; RAM: 256MB or greater; CD-RW/DVD-RW drive for bootable media creation
  • Fiyatı$39.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu14.6 MB
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