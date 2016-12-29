Dr. Folder 2.3.0

Bul ve değiştir tarzında çalışan bir simge resmi değiştiricisi

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Dr. Folder bul ve değiştir tarzında çalışan bir simge resmi değiştiricisidir.Uygulamanın kullanıcı dostu bir arayüzü vardır. Ayrıca güçlü ve kullanımı kolaydır. Dr. Folder kullanarak çok zaman kazanırsınız.

Not: aktivasyon kodu epey uzuncadır ve ilave sembolleri ve boşlukları girmemeniz gerekmektedir.

  • Dr. Folder 2.3.0
  • YayıncıYL Computing
  • Sistem GereksinimleriWindows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
  • Fiyatı$19.00 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu12.3 MB
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