Dr. Folder 2.3.0
Bul ve değiştir tarzında çalışan bir simge resmi değiştiricisi
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Dr. Folder bul ve değiştir tarzında çalışan bir simge resmi değiştiricisidir.Uygulamanın kullanıcı dostu bir arayüzü vardır. Ayrıca güçlü ve kullanımı kolaydır. Dr. Folder kullanarak çok zaman kazanırsınız.
Not: aktivasyon kodu epey uzuncadır ve ilave sembolleri ve boşlukları girmemeniz gerekmektedir.
- Dr. Folder 2.3.0
- YayıncıYL Computing
- Sistem GereksinimleriWindows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
- Fiyatı$19.00 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu12.3 MB
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