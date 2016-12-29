Dr. Folder bul ve değiştir tarzında çalışan bir simge resmi değiştiricisidir.Uygulamanın kullanıcı dostu bir arayüzü vardır. Ayrıca güçlü ve kullanımı kolaydır. Dr. Folder kullanarak çok zaman kazanırsınız.

Not: aktivasyon kodu epey uzuncadır ve ilave sembolleri ve boşlukları girmemeniz gerekmektedir.