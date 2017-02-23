HippoEDIT programcılar ve tecrübeli kullanıcılar için geliştirilmiş bir Windows metin düzenleyicidir. Kullanıcı tam donanımlı IDE özellikli programı projeler, harici araçlar ve otomatik metin tamamlama desteği ile veya web tarayıcısı için basit kaynak kodu görüntüleyicisi olarak kullanabilmektedir. HippoEDIT ile büyük log dosyalarını açabilir, görüntüleyebilir ve Unicode metinleri düzenleyebilir, dosyaları farklı şifreleme yöntemiyle şifrelenmiş olsa bile açabilirsiniz. Düzenleyici noktalama işaretleri vurgulaması desteği ve pek çok programlama dili desteği ve yeni fonksiyon (FTP Explorer, File Explorer, Spell Checker, Emmet and JS Beautifier, HTML Tools, XML Pretty Print, Live Colors vb.) ve renk şeması ile beraber sizlere ulaşmaktadır.

Hippo Edit 1.60

Yayıncı HippoEDIT

Sistem Gereksinimleri Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10

Fiyatı $48.89 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 9.24 MB