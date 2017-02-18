Hiri
Microsoft Outlook yerine geçecek muhteşem bir eposta yönetim programı!
İndirmek için kalan süre 00:00:00
Hiri epostalarınızda sizin için önemli olana odaklanmanız ve kontrol altında eposta almanızı sağlayan güzel bir masaüstü eposta alıcısıdır. Hiri özellikle çok fazla sayıda eposta alan ve iletişim yeteneklerini geliştirmek isteyen yöneticiler için iyi bir tercih olacaktır.
Özellikler:
- Exchange, Office 365 ve Outlook.com ile uyumlu çalışma;
- Tamamen fonksiyonel takvim;
- Şirket adres kaydıyla çalışır;
- Görevler ve epostalar yan yana görüntüleme;
- Eposta hatırlatıcıları ayarlama;
- Görev listesine sürükleyerek epostaları dönüştürme;
Hiri'yi Exchange, Office365, veya bir Microsoft eposta hesabına bağlayabilirsiniz (Outlook.com, Live, Hotmail). Gmail, Yahoo, vb diğer hesağlar şu an desteklenmemektedir.
- Hiri
- YayıncıHiri
- Sistem GereksinimleriMinimum requirements are: Windows 7/ 8/ 10. 2GB of RAM. Graphics drivers: OpenGL 2.1 ve üzeri is required. There are no minimum CPU requirements on top of that required to run Windows. Your email account should be hosted an Office 365 account / Microsoft Exchange 2010 ve üzeri.
- Fiyatı$35.00 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu69.3 MB
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın