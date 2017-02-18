Hiri epostalarınızda sizin için önemli olana odaklanmanız ve kontrol altında eposta almanızı sağlayan güzel bir masaüstü eposta alıcısıdır. Hiri özellikle çok fazla sayıda eposta alan ve iletişim yeteneklerini geliştirmek isteyen yöneticiler için iyi bir tercih olacaktır.

Özellikler:

Exchange, Office 365 ve Outlook.com ile uyumlu çalışma;

Tamamen fonksiyonel takvim;

Şirket adres kaydıyla çalışır;

Görevler ve epostalar yan yana görüntüleme;

Eposta hatırlatıcıları ayarlama;

Görev listesine sürükleyerek epostaları dönüştürme;

Hiri'yi Exchange, Office365, veya bir Microsoft eposta hesabına bağlayabilirsiniz (Outlook.com, Live, Hotmail). Gmail, Yahoo, vb diğer hesağlar şu an desteklenmemektedir.