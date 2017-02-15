Icecream Ebook Reader ePub, MOBI, FB2, PDF, CBZ ve CBR formatlarını destekleyen kolay kullanımlı, modern arayüzü sezgisel olan bir programdır. En verimli şekilde kitap organizasyonu sağlamak için özel kategoriler mevcuttur. Kütüphaneye eklenen kitaplar formata, favorelere ve önceki okunanlar olarak sıralanabilmektedir.

Okunan kitaplar kaldığı yerden okunmaya devam edilebilmektedir. Ayraçlama içeriği görünteleme ile beraber her istenilen sayfada yapılabilmektedir. Alt bölümde yer alan navigasyon kumanda paneli erişimi çok daha kolay hale getirmektedir.

ePub, MOBI ve FB2 dosyalarında yazı karakterini istenilen ölçüde büyütebilir ve renk değiştirebilirsiniz. Ayrıca ayarlar bölümünden arkaplan ve çalışmaplanını renklendirmeniz de mümkündür.