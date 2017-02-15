Icecream Ebook Reader Pro 4.35
Kendi kütüphanenizi oluşturmak için ekitaplarınızı programınıza ekleyin
Icecream Ebook Reader ePub, MOBI, FB2, PDF, CBZ ve CBR formatlarını destekleyen kolay kullanımlı, modern arayüzü sezgisel olan bir programdır. En verimli şekilde kitap organizasyonu sağlamak için özel kategoriler mevcuttur. Kütüphaneye eklenen kitaplar formata, favorelere ve önceki okunanlar olarak sıralanabilmektedir.
Okunan kitaplar kaldığı yerden okunmaya devam edilebilmektedir. Ayraçlama içeriği görünteleme ile beraber her istenilen sayfada yapılabilmektedir. Alt bölümde yer alan navigasyon kumanda paneli erişimi çok daha kolay hale getirmektedir.
ePub, MOBI ve FB2 dosyalarında yazı karakterini istenilen ölçüde büyütebilir ve renk değiştirebilirsiniz. Ayrıca ayarlar bölümünden arkaplan ve çalışmaplanını renklendirmeniz de mümkündür.
- Icecream Ebook Reader Pro 4.35
- YayıncıIcecream Apps
- Sistem GereksinimleriWindows 2000/ 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10; 1.33Ghz Intel, AMD or any other compatible processor/ faster processor for netbooks; 512MB of RAM (1GB fveya daha iyisi performance); 70MB to 300MB of free disk space
- Fiyatı$19.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu32.4 MB
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