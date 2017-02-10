Leawo Video Converter HD, sıradan video ve ses dosyaları arasında dönüştürme sağlayan hepsi bir arada çözüm sunan bir programdır. Uygulama AVI, MP4, WEBM, RMVB, RM, MPG, MPEG, VOB, MOV, M4V, FLV, F4V, MKV, FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3 vb. formatlar arasında dönüştürme sağlayabilmektedir. Gelişmiş ayar parametreleri ile video boyutu, kalitesi, video kodeği, bit oranı, orantı ve kanal ayarları uygulanabilmektedir. Leawo Video Converter HD/sıradan video ve sesler arasında dönüştürme sağlarken çeşitli cihazlarda oynatma , video düzenleme veya internette paylaşım gibi seçenekler de sunmaktadır.

Not: Program Leawo Prof. Media programının bir modülü olarak sunulmaktadır. Kayıt anahtarı sadece Video Converter için geçerlidir. 1 senelik lisansa sahiptir.