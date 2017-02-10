Leawo Video Converter 7.6.0
HD, sıradan video ve ses dosyaları arasında dönüştürücü
Leawo Video Converter HD, sıradan video ve ses dosyaları arasında dönüştürme sağlayan hepsi bir arada çözüm sunan bir programdır. Uygulama AVI, MP4, WEBM, RMVB, RM, MPG, MPEG, VOB, MOV, M4V, FLV, F4V, MKV, FLAC, AAC, AC3, AIFF, AMR, M4A, MP2, MP3 vb. formatlar arasında dönüştürme sağlayabilmektedir. Gelişmiş ayar parametreleri ile video boyutu, kalitesi, video kodeği, bit oranı, orantı ve kanal ayarları uygulanabilmektedir. Leawo Video Converter HD/sıradan video ve sesler arasında dönüştürme sağlarken çeşitli cihazlarda oynatma , video düzenleme veya internette paylaşım gibi seçenekler de sunmaktadır.
Not: Program Leawo Prof. Media programının bir modülü olarak sunulmaktadır. Kayıt anahtarı sadece Video Converter için geçerlidir. 1 senelik lisansa sahiptir.
- Leawo Video Converter 7.6.0
- YayıncıLeawo Software
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10; Processor: 1 GHz or above Intel/AMD Processor; RAM: 512MB RAM (1024MB or above recommended); Free Hard Disk: 5GB+ Free hard disk space; Graphic Card: NVIDIA GeForce GTX 260 and above
- Fiyatı$29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu73.1 MB
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