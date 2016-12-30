Macrorit Data Wiper Pro Edition 2016 (Local & Portable)

Macrorit Data Wiper - verileri kurtarma şansı tanımayın!

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Macrorit Data Wiper - verileri kurtarma ihtimali yoktur. Önemli ve hassas dosyaları sabit diskten ve bölümlerden tamamen ve kalıcı olarak silin. Tüm popüler Windows dosya sistemlerini destekler; FAT16/32, NTFS, Ext2/3/4, Apple HFS+ ve diğer sistemler. Yükleme paketi küçüktür ve yükleme hızlı ve kolay olmaktadır. Ayrıca bu araç disk sürücü performansını da artırmaktadır. Çok kısıtlı olarak sistem kaynağını kullanır. 5 değişik temizleme metodu mevcuttur ve bunlardan birini istekleriniz doğrultusunda seçebilirsiniz.

Not: Taşınabilir versiyon için de mevcuttur.

  • Macrorit Data Wiper Pro Edition 2016 (Local & Portable)
  • YayıncıMacrorit Tech Development
  • Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ Server 2003/ Server 2008/ Serer 2012 (32 and 64 bit)
  • Fiyatı$29.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu18.3 MB
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