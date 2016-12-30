Macrorit Data Wiper - verileri kurtarma ihtimali yoktur. Önemli ve hassas dosyaları sabit diskten ve bölümlerden tamamen ve kalıcı olarak silin. Tüm popüler Windows dosya sistemlerini destekler; FAT16/32, NTFS, Ext2/3/4, Apple HFS+ ve diğer sistemler. Yükleme paketi küçüktür ve yükleme hızlı ve kolay olmaktadır. Ayrıca bu araç disk sürücü performansını da artırmaktadır. Çok kısıtlı olarak sistem kaynağını kullanır. 5 değişik temizleme metodu mevcuttur ve bunlardan birini istekleriniz doğrultusunda seçebilirsiniz.

Not: Taşınabilir versiyon için de mevcuttur.