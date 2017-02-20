Mailbird Pro
Mailbird Pro tek yerde sınırsız epostanızı yönetebileceğiniz bir kontrol panelidir
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Mailbird Pro tek yerde sınırsız epostanızı yönetebileceğiniz bir kontrol panelidir.
Özellikler :
- Klavye kısayol tuşları
- Bütünleşik Gelen kutusu Plus
- Hızlı ek önizleme
- Dünyadaki ilk Email Speed Reader
- Erteleme
- 17 dil desteği
- WhatsApp, Slack, Asana, Dropbox ve dahası ile entegrasyon
Tüm eposta hesaplarınızı zevkle kontrol edebileceksiniz. Mailbird kişisel ve iş hayatı iletişiminizi zevkli , üretken ve verimli hale getirmektedir.
- Mailbird Pro
- YayıncıMailbird
- Sistem GereksinimleriWindows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
- Fiyatı$12 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu
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