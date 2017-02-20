Mailbird Pro tek yerde sınırsız epostanızı yönetebileceğiniz bir kontrol panelidir.

Özellikler :

Klavye kısayol tuşları

Bütünleşik Gelen kutusu Plus

Hızlı ek önizleme

Dünyadaki ilk Email Speed Reader

Erteleme

17 dil desteği

WhatsApp, Slack, Asana, Dropbox ve dahası ile entegrasyon

Tüm eposta hesaplarınızı zevkle kontrol edebileceksiniz. Mailbird kişisel ve iş hayatı iletişiminizi zevkli , üretken ve verimli hale getirmektedir.