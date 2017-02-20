Mailbird Pro

Mailbird Pro tek yerde sınırsız epostanızı yönetebileceğiniz bir kontrol panelidir

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Mailbird Pro tek yerde sınırsız epostanızı yönetebileceğiniz bir kontrol panelidir.
Özellikler :

  • Klavye kısayol tuşları
  • Bütünleşik Gelen kutusu Plus
  • Hızlı ek önizleme
  • Dünyadaki ilk Email Speed Reader
  • Erteleme
  • 17 dil desteği
  • WhatsApp, Slack, Asana, Dropbox ve dahası ile entegrasyon

Tüm eposta hesaplarınızı zevkle kontrol edebileceksiniz. Mailbird kişisel ve iş hayatı iletişiminizi zevkli , üretken ve verimli hale getirmektedir.

  • Mailbird Pro
  • YayıncıMailbird
  • Sistem GereksinimleriWindows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
  • Fiyatı$12 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu
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