MiniTool Mobile Recovery for Android Android cihazlar için tasarlanmış bir veri kurtarma programıdır. Uygulama SD kartlarda ve Android cihazlarda kayıp verileri kurtarma için idealdir. Yanlışlıkla silinen, virüs saldırısına uğrayan veya telefon ayarlarından sonra kaybolan fotoğraf, mesaj, kontak, arama geçmişi ve dahası kurtarılabilmektedir.

Not: Bir senelik lisans geçerlidir.