MiniTool Mobile Recovery for Android 1.0
Android Data Recovery Software Android Telefon ve tabletler için tasarlanmıştır
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MiniTool Mobile Recovery for Android Android cihazlar için tasarlanmış bir veri kurtarma programıdır. Uygulama SD kartlarda ve Android cihazlarda kayıp verileri kurtarma için idealdir. Yanlışlıkla silinen, virüs saldırısına uğrayan veya telefon ayarlarından sonra kaybolan fotoğraf, mesaj, kontak, arama geçmişi ve dahası kurtarılabilmektedir.
Not: Bir senelik lisans geçerlidir.
- MiniTool Mobile Recovery for Android 1.0
- YayıncıMiniTool Solution
- Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista /7 /8 /10 (32 bit and 64 bit)
- Fiyatı$39.00 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu55.6 MB
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