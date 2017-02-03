oMega Commander modern bir dosya yöneticisidir. Uygulama hem klasik hem de gelişmiş dosya ve klasör yönetimi moduna sahiptir.

Her şey sezgisel ve yüksek derecede kişselleştirilebilirdir. Klasik ayrıpencere panel görünüm görsel yeniliklerle bezenmiştir. Anime ipuçları ve yol göstericiler sayesinde yeni özellikleri anlamak çok kolaydır. Dosya işlemleri hız ve performans açısından optimize edilmiştir.

oMega Commander amacı kişisel bilgisayarınızda ana kontrol odası yaratmaktır.

oMega Commander 2.3.14

Yayıncı Pylonos.com

Sistem Gereksinimleri Windows XP and above

Fiyatı $15.00 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 7.0 MB