Fotoğraflarınızı yüzlerce hazır şablonlar ile çizim, resim, ilüstrasyon ve fotoğraf efektleri sağlayarak sanata dönüştürün. Creative abonelik ile kendi özel stilinizi oluşturun veya Freehand Painting ile daha kontrollü resimler yaratın. Beğendiğiniz bir efekt mi buldunuz? Bu efekti toplu işlem sayesinde pek çok dosyaya aynı anda uygulayın!

PhotoDonut Creative tek başına veya eklentilerle nasıl hoşunuza gidecekse öyle kullanın!

Not: Program 1 yıllık lisansa sahiptir