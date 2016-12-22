PhotoDonut Creative Edition
Fotoğraflarınızı yüzlerce hazır şablonlar ile çizim, resim, ilüstrasyon ve fotoğraf efektleri sağlayarak sanata dönüştürün
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Fotoğraflarınızı yüzlerce hazır şablonlar ile çizim, resim, ilüstrasyon ve fotoğraf efektleri sağlayarak sanata dönüştürün. Creative abonelik ile kendi özel stilinizi oluşturun veya Freehand Painting ile daha kontrollü resimler yaratın. Beğendiğiniz bir efekt mi buldunuz? Bu efekti toplu işlem sayesinde pek çok dosyaya aynı anda uygulayın!
PhotoDonut Creative tek başına veya eklentilerle nasıl hoşunuza gidecekse öyle kullanın!
Not: Program 1 yıllık lisansa sahiptir
- PhotoDonut Creative Edition
- YayıncıXycod
- Sistem GereksinimleriWindows 7/ 8/ 8.1/ 10 (64 bit only!!!); OSX 10.8 – MacOS 10.12 Sierra (64 bit only); min 4 GB RAM; recent graphics card
- Fiyatı$59.00 ama bugün için tamamen ücretsiz
- Dosya Boyutu225 MB
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