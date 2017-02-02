Aradığınız arama sonuçlarını tıklayıp aradığınız şeyi orada bulamamaktan daha sıkıcı bir şey yoktur. Arama motorunda bir aşağı bir yukarı dolaşmanıza ve zaman kaybetmenize sebep olur. Scardalia bu bağlamda yeni bir bakış açısı getirmektedir. Tarayıcı tarzında çalışan program linke tıklamadan içeriğinin ne olduğu hakkında bilgi vermektedir.

Scadarlia 1.1.2

Yayıncı Kalidor WEB Ltd

Sistem Gereksinimleri Windows 7/ 8/ 8.1/ 10

Fiyatı $9.95 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 24.3 MB