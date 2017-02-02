Scadarlia 1.1.2

Scadarlia - Arama motorunda yeni bir soluk

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Aradığınız arama sonuçlarını tıklayıp aradığınız şeyi orada bulamamaktan daha sıkıcı bir şey yoktur. Arama motorunda bir aşağı bir yukarı dolaşmanıza ve zaman kaybetmenize sebep olur. Scardalia bu bağlamda yeni bir bakış açısı getirmektedir. Tarayıcı tarzında çalışan program linke tıklamadan içeriğinin ne olduğu hakkında bilgi vermektedir.

  • Scadarlia 1.1.2
  • YayıncıKalidor WEB Ltd
  • Sistem GereksinimleriWindows 7/ 8/ 8.1/ 10
  • Fiyatı$9.95 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu24.3 MB
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