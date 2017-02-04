The Creator 7.2.9. Flat Graphics Template Set

The Creator7 Laughingbird Software'in hazırladığı kolay kullanımlı ve uygun fiyatlı ve mükemmel kaliteli resimler yaratabilen bir programdır

İndirmek için kalan süre 00:00:00

İnternet sitenizde al benili görseller yaratmak herkesin istediği bir şeydir.
The Creator7 Laughingbird Software'in hazırladığı kolay kullanımlı ve uygun fiyatlı ve mükemmel kaliteli resimler yaratabilen bir programdır.
The Flat Graphics paketi ile kendi blog grafiklerini ve websitesi resimlerini Facebook reklamlarınızı hazırlayın... hepsi de modern tasarım trendinde!

  • The Creator 7.2.9. Flat Graphics Template Set
  • YayıncıLaughingbird Software
  • Sistem GereksinimleriWindows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10
  • Fiyatı$37.00 ama bugün için tamamen ücretsiz
  • Dosya Boyutu24.5 MB
İndirmek için tıklayın

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
İlginizi çekebilir

Günün En çok Okunanları
Daha önce duymadığınız en ilginç cihazlar: Bölüm #08
Müthiş yapılar, masaüstünüzü süslesin!
LG'den Ekranı Telefonu Saran İlginç Konsept
Oyunlarda Yüzünüzü Taratmadan Önce Bir Daha Düşünün
MediaTek İşlemcili Gizemli Samsung!