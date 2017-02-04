İnternet sitenizde al benili görseller yaratmak herkesin istediği bir şeydir.

The Creator7 Laughingbird Software'in hazırladığı kolay kullanımlı ve uygun fiyatlı ve mükemmel kaliteli resimler yaratabilen bir programdır.

The Flat Graphics paketi ile kendi blog grafiklerini ve websitesi resimlerini Facebook reklamlarınızı hazırlayın... hepsi de modern tasarım trendinde!

The Creator 7.2.9. Flat Graphics Template Set

Yayıncı Laughingbird Software

Sistem Gereksinimleri Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10

Fiyatı $37.00 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 24.5 MB