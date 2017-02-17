Xvirus Personal Cleaner bilgisayarınız en üst seviyede performans sağlaması için temizliği açısından geliştirilmiş bir programdır. Bir kaç tık sayaesinde geçici dosyaları, tarayıcı geçmişini (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera desteği ile) çerezleri, kaşeyi ve hatta kayıt girdilerini temizleyebilirsiniz. Xvirus Personal cleaner ayrıca 9 kullanışlı aracı güvenliğiniz ve sistem yönetimi için sizlere sunmaktadır. Pro versiyonu ile Privacy Shield temizleme ve otomatik taramaya da sahip olursunuz.

Xvirus Personal Cleaner Pro 3.1

Yayıncı Xvirus

Sistem Gereksinimleri Windows OS; NET Framework 4.0

Fiyatı $19.99 ama bugün için tamamen ücretsiz

Dosya Boyutu 2.5 MB