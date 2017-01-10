11 Ocak'tan İtibaren Norveç, FM Radyo Yayınını Kesecek
Spotify ve Pandora gibi hizmetler, geleneksel FM radyoyu mezara gönderiyor!
Spotify ve Pandora bütün müzik ihtiyacımızı karşılamadan önce, FM radyomuzda doğru frekansı ve doğru anten açısını bulmamız gerekiyordu. 1950'de icad edilen FM (frekans modülasyonu) sayesinde günümüze kadar sadece müzik değil, haberler, trafik ve hava durumunu öğrenebiliyorduk. Ancak görünüşe bakılırsa gelişen dijital teknoloji bir ülkenin radyo istasyonlarını tamamen kapamasına sebep olacak.
Norveç 2 yıl kadar önce yaptığı açıklamada, bu yıl FM radyo ağını kapatacağını söylemişti. Bu hafta ise radyo istasyonlarının kapanma tarihi tam olarak belli oldu. 11 Ocak saat 11:11:11'de Norveç, Bodø kentinden başlayarak ülkedeki tüm FM radyo istasyonlarını kapatacak ve dijital yayın sistemine geçecek.
Analog radyodan dijitale geçiş ve fazlası!
Norveç, bu değişimin bir çok avantajı olduğunu söylese de, bu hareketin halk tarafından desteklendiğini söyleyemeyiz. Yapılan bir ankete göre halkın yüzde 66'sı FM radyonun kapatılmasına karşı, buna karşılık değişikliği olumlu karşılayanların oranı yalnızca yüzde 17. Değişime karşı olan insanların dayandığı en büyük sebep FM bandındaki acil bilgi frekanslarının da kapanacak olması.
Çoğunluğun değişimi kabul etmemesine rağmen Norveç planlarını tüm hızla gerçekleştirmeye devam ediyor. FM radyo teknolojisi evlerde, otomobillerde ve hatta cep telefonlarında bile kullanılıyor olmasına rağmen, eski teknolojinin analog doğası beraberinde bir çok sorunu getiriyor, bu yüzden hükumetler dijital yayın sistemine geçmek konusunda acele ediyorlar.
Ali Ruhi Öztürk
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