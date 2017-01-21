13 Yıllık Apple - Amazon Anlaşması Bitti!

Apple ve Amazon arasında 13 yıldır devam eden ve büyük tartışmalara yol açan "ayrıcalık" anlaşması, resmi olarak bitti!

13 Yıllık Apple - Amazon Anlaşması Bitti!

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