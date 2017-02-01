14 Şubat İçin Halen Hediye Seçmediyseniz Haberimiz Var!

Eğer halen sevgilinize bir hediye seçmediyseniz, bu kutu sizi "ne hediye alacağım" telaşesinden kurtarabilir.

14 Şubat'a özel: ELLE Beauty Box!

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