18,4 İnç'lik Android Nougat'lı Nokia Tablet Yolda!
Bu sene geri dönüş yapan Nokia'nın dev gibi bir ekrana sahip, Android Nougat'lı etkileyici tabletinin detayları, hız testleri sayesinde ortaya çıktı!
Nokia'nın uzun süre sonra telefonlara geri dönüşünü temsil eden Nokia 6'nın Çin'de satışa sunulmasının ardından yeni bir cihaz, hız testleri sayesinde kendini gösterdi.
Bir tablet için fazlasıyla büyük olan 18,4 inç'lik cihaz, Android 7.0 Nougat ile çalışıyor. Cihazın işletim sistemi "Android FIH Edition" olarak belirtilmiş. FIH Mobile'ın Nokia markasını kullanma hakları bulunduğundan, tabletin Nokia markasıyla geleceği düşünülüyor. GFXBench hız testinin sonuçları, cihazın 1440p ekrana, 12 megapiksellik 4K kayıt yapabilen ön ve arka kameralara sahip olduğunu söylüyor. Tabletin öne çıkan diğer özellikleri arasında şunlar var:
- 2,2 GHz Snapdragon 835 SoC
- Android 7 Nougat
- 64GB dahili depolama
- 4GB RAM
- 4G LTE, Bluetooth, GPS, pusula, NFC
Listenin tamamına yukarıdaki resme tıklayarak göz atabilirsiniz. Tablet satışa sunulursa, Samsung'un aynı büyük boyutlardaki 18,4 inç'lik Galaxy View tableti ile yarışabilir. Nokia'nın sunduğu bağlantı seçeneklerine bakacak olduğumuzda, firmanın cihazı hep yanımızda taşımamızı istediğini anlıyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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