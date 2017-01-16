2 Microsoft Çalışanı, Şirkete Dava Açtı...

2 Microsoft çalışanı, yaptıkları iş nedeniyle sağlıklarının bozulduğunu iddia ederek, şirkete dava açtı!

Microsoft'un canını sıkacak iddialar!

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