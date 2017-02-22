2016 Yılının Teknoloji Yıldızları Belli Oldu
GittiGidiyor'un sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği "Teknolojinin Yıldızları" oylaması sonuçlandı.
GittiGidiyor ve Poltio işbirliğiyle hayata geçirilen anketin soruları, başarılı teknoloji editörleri Timur Sırt, Erdal Kaplanseren, Mahmut Saral, Necdet Çalışkan ve Sabri Küstür'ün jüriliğinde hazırlandı.
Bir ay süren ve 15 Şubat'ta sona eren oylamaya katılan 93 bin kişi 2016'nın teknoloji yıldızlarını belirledi. Anket ayrıca yaklaşık 1 milyon kişi tarafından da görüntülendi. Türkiye'de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor'un düzenlediği ve geleneksel hale getireceği "Teknolojinin Yıldızları" oylaması, önümüzdeki yıllarda da teknolojinin yıldız ürünlerini belirlemeye devam edecek.
Katılımcılar tarafından en çok oy alan 2016 yılının ürün ve kategorileri ise şu şekilde:
|
Kategori
|
Verilen Oy Oranı
|
Kazanan
|
Yılın bilgisayarı
|
%49
|
Apple MacBook 2016 (12 inç)
|
En iyi oyun bilgisayarı
|
%38
|
Asus ROG
|
Yılın telefonu
|
%47
|
Apple iPhone 7 Plus
|
En yenilikçi telefon
|
%32
|
LG G5
|
Hem akıllı hem ekonomik en iyi telefon
|
%37
|
Apple iPhone SE
|
Yılın televizyonu
|
%41
|
Samsung SUHD Kavisli TV
|
En iyi ekonomik televizyon
|
%63
|
Vestel 40FA3350 40" Full HD TV
|
En yenilikçi televizyon
|
%42
|
Samsung Nano Kristal TV
|
En iyi tablet
|
%59
|
Apple iPad Pro 9.7
|
En iyi akıllı bileklik
|
%60
|
Xiaomi Mi Band 2
|
En iyi oyun konsolu
|
%83
|
Sony PlayStation 4 Pro
|
En iyi kulaklık
|
%43
|
Apple AirPods
|
En iyi akıllı saat
|
%48
|
Samsung Gear S3
|
En iyi aksiyon kamerası
|
%39
|
Sony FDR-X1000V
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