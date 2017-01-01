2017'den Beklediğimiz 9 Büyük Teknolojik Yenilik!
Teknolojiden beklenen bu 9 yenilik, 2017'yi müthiş bir sene yapma potansiyeline sahip!
2017, teknoloji için çok önemli bir yıl olma potansiyeline sahip. Yeni konsollardan önemli ürünlerin 10. yıl dönümlerine, bazı kategorilerin kaderi önümüzdeki sene belirlenecek. Kısacası 2017, teknoloji tutkunları için bolca yenilik ve heyecan vadediyor. İşte 2017'de heyecanla beklediğimiz 9 ürün.
1. iPhone 8: İsminin iPhone 7S mi yoksa iPhone 8 mi olacağını hala bilmiyoruz, ancak Apple'ın Eylül'de yapacağı tanıtımda büyük bir şeyler gelmesi bekleniyor. Apple, iPhone'un 10. yıldönümünü özel bir şeyler yapmadan geçirmek istemeyecektir. Konuşulan özellikler arasında kavisli AMOLED ekran, kavisli cam arka yüz, home düğmesiz veya çerçevesiz tasarım ve kablosuz şarj var.
2. Nintendo Switch: Switch, hem geleneksel bir konsol, hem de yanınızda taşıyabileceğiniz bir el konsolu olacak. Bu yüzden şimdiye kadarki en yenilikçi konsollardan biri olma ihtimali var. En iyisi ise Switch'in Mart'ta tanıtılmasının beklenmesi.
3. Surface Pro 5: Surface Pro 5'ten çok fazla şey beklemiyoruz. Biraz daha iyi pil ömrü, biraz daha büyük ve keskin bir ekran ve USB-C bağlantısı yeterli olacak. Böyle bir cihaz, Apple ve diğer laptop ve tablet üreticileri için baskı oluşturacak ve rakiplerin daha iyi cihazlar üretmesini sağlayacaktır.
4. Galaxy S8: Şubat'taki MWC'de tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S8, kavisli ekranla gelebilir ve çözünürlüğü sonunda 4K'ya çıkarabilir. Tasarımda sadece küçük iyileştirmelerle karşılaşabiliriz, ancak kamera ve işlem gücünde gelişme bekleyebiliriz. Samsung'un "Beast mode" patenti ise, firmanın 2017'de telefon işini bir basamak yukarı taşımak istediğinin işareti olsa gerek.
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