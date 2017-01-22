2017'ye Damga Vuracak 5 Otomobil!

Tesla, Honda, Reanult ve diğerleri... İşte 2017 yılına damga vurmasını beklediğimiz, 5 etkileyici otomobil ve sunacakları...

2017'nin beklenen performans arabaları...

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Ne olur yani şu araçları da ark reaktörlü yapsalar da enerji sıkıntısı minimuma inse, ne olur!

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