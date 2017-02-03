2020 Olimpiyatları İçin Alkışlanacak Karar!

Teknolojinin ana vatanı olarak kabul edilen Japonya, alkışı hak eden, önemli bir projeye daha imza atıyor!

Olimpiyat madalyaları telefonlardan gelecek...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Tahmin yeteneğinizi konuşturarak kazanın!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Apple, MacBook'larda Kendi İşlemcisini Kullanacak
6GB RAM'li Galaxy S8 Geliyor; Ama Bize Değil!
Galaxy S8'i Bu Ay Görme İhtimalimiz Var!
Creators Update, Edge'e Bu Yenilikleri Getirecek!
Sophos, Güvenliği Güçlendirecek Dev Adımı Attı

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir