30 Saniyelik YouTube Reklamları 2018'de Kalkıyor!

YouTube'un hiç istemediğiniz zamanlarda karşınıza çıkabilen "atlanmayan" reklamları, bu tarihte Google tarafından kaldırılacak!

30 Saniyelik YouTube Reklamları 2018'de Kalkıyor!

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