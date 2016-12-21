32-bit Windows ile 64-Bit Windows Arasındaki Fark!
32-bit Windows ile 64-Bit Windows arasında ne gibi bir fark var? Hangisini kullandığınız önemli mi? Açıklıyoruz!
Windows'un sürümlerini gözünüzün önünüze getirdiğinizde, muhtemelen Home ve Pro sürümlerini düşünüyorsunuz. Bu iki sürüm arasında farklar var, ancak Windows sürümlerini ayıran bir başka nokta daha var: 32-bit ve 64-bit sürümler.
32-bit ve 64-bit terimlerini birçok kez duymuş ve her defasında anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Aşağıda bu terimlerin anlamını ve sizi nasıl etkileyeceğini açıklıyoruz.
Bit sayısı nasıl belirlenir: Bilgisayar mimarinizin 32-bit veya 64-bit olması, işlemcinize göre belirlenir. 64-bit işlemciler 32-bit'e göre daha fazla bilgiyi tutup işleyebildiklerinden, daha güçlüdürler.
32-bit, 2^32 olası adrese sahipken 64-bit, 2^64 adrese sahiptir. 4GB ile 18 milyar GB arasındaki fark, 32-bit ve 64-bit arasındaki farkı açıkça sergiliyor.
Windows için ne fark ediyor?
64-bit işlemciniz varsa, bu işlemcinin avantajlarından faydalanmak için 64-bit işlemci kullanmalısınız. Windows'un 32-bit sürümü 64-bit işlemciyle çalışır ancak işlemcinin ek gücünü kullanmayacaktır. 64-bit Windows'u 32-bit işlemcili bir PC'ye yükleyemezsiniz.
32-bit Windows en fazla 4GB RAM'i desteklerken 64-bit Windows'ta bu sınırı aşabilirsiniz. 64-bit Windows'ta fark edeceğiniz diğer bir nokta, Program Files klasörünün Program Files ve Program Files (x86) olarak iki klasöre ayrılmış olmasıdır.
32-bit ve 64-bit programlar: Bazı yazılımların sadece 32-bit sürümü bulunurken, bazı yazılımlar seçimi size bırakıyor. Bazıları ise doğru sürümü otomatik olarak seçip yüklüyor. 64-bit Windows kullanıyorsanız, mümkün olduğunca 64-bit yazılımları tercih etmenizde fayda var.
64-bit sürüm yazılımlar sizi hızdan uçurmayacak olsa da, 64-bit'in ek güvenlik özelliklerinden faydalanabilir ve 32-bit sürümüne göre daha verimli ve kararlı çalışabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 7 Yorum Giriş Yapın
Ne zaman x64 kursam 2 gün sonra bişman olurum. Kasılıyor sanki bir tuhaflık var yani. Mesela osx gibi 32 biti tarihe gömebilir. Laptopa macos sierra kurdum kafam rahat.
@21 Aralık 2016 08:35 eğer kurulum bilginde Türkçe bilgin gibiyse "BİŞMAN" olman çok doğaldır.
32Bit ile 4GB Ram kullanilabilir demissiniz. Tamamiyle yanlış. 3,26GB adreslenebilir. Ayrıca nispeten eski ve düşük performanslı PC lerde islemci 64 bit desteklese dahi 32 bit sürüm daha verimli calisir.
@21 Aralık 2016 08:53 4 gb kullanılır fakat, onboard ekran kartı vs. olduğunda ramin bir kısmını kullanır, o yüzden 3 gb civarı görünür.
@21 Aralık 2016 08:53 Hayır doğru 4GB ram takıabilir ama bu kapasiteye ekran kartının çalışması için gereken bellekte dahildir. Win32 bunu hesaplarken ekran kartını düştüğünde sizin söylediğiniz tutar kalması doğaldır. Bilgi olmadan fikir sahibi olmamak en güzel çözümdür.
Anlaşılan 128 bit işlemcilere çok uzun bir zaman var... :D
hala 32 bit sistem kuran mı varmış :D eski sistemler haricinde yaklaşık olarak 2009-2010 dan sonra ki bilgisayarlara ısrarla 32 bit kuranlar bidaha bilgisayar kullanmasın