32-bit Windows ile 64-Bit Windows Arasındaki Fark!

32-bit Windows ile 64-Bit Windows arasında ne gibi bir fark var? Hangisini kullandığınız önemli mi? Açıklıyoruz!

32-bit Windows ile 64-Bit Windows Arasındaki Fark!

Okuyucu Yorumları

Toplam 7 Yorum

Ne zaman x64 kursam 2 gün sonra bişman olurum. Kasılıyor sanki bir tuhaflık var yani. Mesela osx gibi 32 biti tarihe gömebilir. Laptopa macos sierra kurdum kafam rahat.

@21 Aralık 2016 08:35 eğer kurulum bilginde Türkçe bilgin gibiyse "BİŞMAN" olman çok doğaldır.

32Bit ile 4GB Ram kullanilabilir demissiniz. Tamamiyle yanlış. 3,26GB adreslenebilir. Ayrıca nispeten eski ve düşük performanslı PC lerde islemci 64 bit desteklese dahi 32 bit sürüm daha verimli calisir.

@21 Aralık 2016 08:53 4 gb kullanılır fakat, onboard ekran kartı vs. olduğunda ramin bir kısmını kullanır, o yüzden 3 gb civarı görünür.

@21 Aralık 2016 08:53 Hayır doğru 4GB ram takıabilir ama bu kapasiteye ekran kartının çalışması için gereken bellekte dahildir. Win32 bunu hesaplarken ekran kartını düştüğünde sizin söylediğiniz tutar kalması doğaldır. Bilgi olmadan fikir sahibi olmamak en güzel çözümdür.

Anlaşılan 128 bit işlemcilere çok uzun bir zaman var... :D

hala 32 bit sistem kuran mı varmış :D eski sistemler haricinde yaklaşık olarak 2009-2010 dan sonra ki bilgisayarlara ısrarla 32 bit kuranlar bidaha bilgisayar kullanmasın

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