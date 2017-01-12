35 Yıllık Veriyolu Teknolojisi Yerini I3C'ye Bırakıyor!
Elektronik cihazlarda yıllardır kullanılan veriyolu teknolojisi, 35 yıl sonra, yerini daha hızlı ve tasarruflu bir teknolojiye bırakıyor!
Eski bilgisayarları müzelere kaldırsak da, ölmek bilmeyen bazı teknolojiler, bugünkü bilişimde hala görev üstleniyorlar. Bu bir türlü ölmeyen teknolojilerden biri ise, giyilebilir teknolojilerde, akıllı cihazlarda, robotlarda ve Raspberry Pi gibi bilgisayarlarda kullanılan I2C (Inter Integrated Circuits) adlı veriyolu ve SPI (Serial Peripheral Interface).
1979'da ortaya çıkan I2C ve 1982'de kullanılmaya başlanan SPI, yıllardır devreler ve mikrodenetimler arasındaki iletişimi sağlamakta kullanılıyor. Ancak cihazların giderek daha güçlü, bant genişliğine aç sensörlerle donatılması, eskiyen bu veriyollarının yetersiz kalmasıyla sonuçlandı. Bunun farkında olan standart geliştirme kurumu MIPI Alliance, I2C'yi tarihe gömüp, yerine daha hızlı ve daha modern olan I3C'yi koymak, bunun yanında yeni arayüzle SPI'ı birleştirmek istiyor.
I3C'nin ilk kullanım amacı, devre kartlarında veri transferini sağlamak olacak. Nesnelerin İnterneti pazarı genişlediğinde mekanik, çevresel, biyometrik ve sağlığa yönelik sensörlerin veri aktarım işini de üstlenecek. Yeni iletişim veriyolu, giyilebilir teknolojilerin, akıllı cihazların ve Raspberry Pi gibi kartların boyutunu da küçültecek.
Yeni I3C protokolü, tipik bir I2C uygulamasına kıyasla daha fazla bant genişliği sunuyor ve 10 kat daha az güç tüketiyor. İki tel üzerinden dijital iletişim kuran veriyolu, 10Mbps ile 39,5Mbps arasındaki aktarımları destekliyor. I2C'nin maksimum hızı 3Mbps'ye ulaşmaktaydı. I3C, I2C ile geriye yönelik uyumluluk da sunacak. Ancak devre kartları üzerindeki tasarımın değişmesi gerekebileceğinden, I3C'nin kullanılmaya başlanması zaman alabilir.
Zeynel A. Öztürk
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