3D NAND Teknolojisi SSD Dünyasında Yükselişte!
3D NAND, 2017 yılında yükselişe geçerek geleneksel veri depolama yöntemlerinin yerini alacak!
Üreticilerin yoğun üretim tercihleri doğrultusunda 2017 yılı, veri depolama çözümlerinde 3D NAND SSD'lerin yılı olacak gibi görünüyor. Gelen raporlar da bunu doğrular nitelikte. DRAMeXchange'in hazırladığı son rapora göre, NAND flaş üreticileri üretim tesislerini revize ediyor. 2D NAND'dan daha verimli, daha hızlı ve daha ucuz olan 3D NAND teknolojisine geçiş aşamasında olan üreticiler, böylece 2017 yılında 3D NAND SSD'lerin bu endüstrinin hakimi olmasını sağlayacak gibi.
SSD'lerin Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?
Geçtiğimiz seneye göre 2D NAND üretiminin gerilemeye başladığını raporunda gösteren DRAMeXchange, 3D NAND'daysa keskin bir çıkış gözlemlemiş. Raporu analiz eden DRAMeXchange Araştırma Direktörü Sean Yang, özellikle 2016 yılının ikinci çeyreğinden itibaren tedarikçilerin 3D NAND geliştirme süreçlerini hızlandırdığına işaret ederek, bu hamleyle beraber NAND flaş endüstrisinin 2017 yılında yüzde 6 oranında artış göstereceğini söylüyor.
Elbette bu hamle, ilk etapta NAND flaş yongaların yoğun isteği karşılayamayarak tedarik sıkıntısı getireceğinden, fiyatları yükseltecek. Özellikle 2017'inin ilk üç çeyreğinde yüksek fiyattan seyredebilecek olan pazar, sonrasında ise fiyatlarda düşüşe geçme eğilimi gösterecek. Yine öte yandan, tüketicilerin SSD tercihinin 2017 yılında, 2016'ya oranla yüzde 60 artacağı da raporda yer alan bir diğer bilgi.
Ercan Uğurlu
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