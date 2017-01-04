4,5G'yi Boşverin, CES 2017'de 5G'ye Bakın!

CES 2017'de en çok konuşulan yeniliklerden (veya aldatmacalardan) biri, hızı size dört buçuk G'yi unutturacak olan 5G olacak!

4,5G'yi Boşverin, CES 2017'de 5G'ye Bakın!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Android sistem oporetoru

kapıya kadar fibere gerek kalmayacak gibi tabii kablo her zaman garanti gibi ama adamlar öyle geliştirmiş ki 5g yi kablo gibi.

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