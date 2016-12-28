6 Yaşındaki Çocuk, Touch ID'yi Böyle Aştı...

6 yaşındaki ufaklık, Apple'ın Touch ID'sini yerle bir etmeyi başardı. Ama bunu, herhangi bir yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan yaptı!

Touch ID'yi aşan 6 yaşında ufaklık!

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