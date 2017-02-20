7-zip ile dosyalarınızı sıkıştırın!
Sıkıştırma programlarına ücret ödemek istemiyorsanız, çok iyi bir alternatif olan 7-zip'i deneyin!
7-zip, kendi özel sıkıştırma biçimiyle dosyalarınızı sıkıştırabilen, ücretsiz bir yazılım. Bununla kalmayan 7-zip, birçok arşiv dosyası biçimini açabiliyor.
İnternet üzerinden çok sayıda dosyayı gönderirken onları sıkıştırıp, tek dosyada birleştirmek işinizi oldukça kolaylaştırabilir. Bu alanda WinRAR gibi popüler yazılımlar bulunsa da, bunların birçoğu bir süre sonra sizden ücret talep ediyor. Tamamen ücretsiz olan 7-zip ise hem yeni başlayan kullanıcıları, hem de uzman kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip. Örneğin güçlü komut satırı sürümü ve Windows sağ tuş menüsü ile entegrasyon, tecrübeli kullanıcıların arayacağı özellikler arasında. 7-zip biçiminin ZIP'e kıyasla yüzde 2-10 daha iyi sıkıştırma sunduğunu (bununla birlikte daha çok sistem kaynağı kullandığını) belirtelim.
7-zip, 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 ve TAR biçimlerini hem açabiliyor hem de oluşturabiliyor. Bunun yanında ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR ve Z biçimlerini açabiliyor.
İndirin: 7-zip
Zeynel A. Öztürk
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