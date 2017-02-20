7-zip ile dosyalarınızı sıkıştırın!

Sıkıştırma programlarına ücret ödemek istemiyorsanız, çok iyi bir alternatif olan 7-zip'i deneyin!

7-zip ile dosyalarınızı sıkıştırın!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
LG, Android 2.0'lı Saatleriyle Farklı Olmak İstiyor!
Mikro-Boyutlu GPD Pocket, Bir Kaç Saatte Fonlandı!
Apple, Yüz Tanıma Firması RealTech'i Satın Aldı!
Microsoft Durunca Google, Windows'ta Açık Buldu!
LG G6 Şimdi de Çalışırken Göründü!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir