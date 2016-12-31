80 Yüksek Çözünürlüklü Duvar Kağıdı!
Haftanın duvar kağıdı: Yeni bir duvar kağıdı arayışındaysanız, yeni doğa karelerimize göz atın!
Doğanın huzur veren manzaralarını masaüstünüze taşımaya hazır mısınız? Her biri birbirinden etkileyici yüksek çözünürlüklü doğa fotoğrafını galerimizde bir araya getirdik. Masaüstünüzün yeni duvar kağıdını seçmek için aşağıdaki bağlantıdan galeri sayfamıza gitmeniz yeterli.
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