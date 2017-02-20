ABD Firmaları Trump'a Karşı Bildiri Yayınladı!
ABD firmaları, Trump'ın yasağına karşı yeni bir mahkeme başvurusunda bulundular!
Aralarında Apple, Aribnb, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Netflix, PayPal, Twitter, Uber ve Y Combinator gibi teknoloji firmalarının da bulunduğu ABD'deki 97 büyük firma, Başkan Trump'ın seyahat yasağına karşı itirazlarını belirten kısa bir açıklama yapmak için bir araya geldiler.
ABD mahkemesine sunulan açıklama, firmaların bu kararın kanunsuz, ayrımcı ve ABD'deki işe zararlı olduğuna inandıklarını belirtiyor.
Başvurunun 3 Şubat tarihli eskizi, Washington Post tarafından yayımlandı ve bu eskizde, göçmenlerin ABD ekonomisine katkıları ve ülkedeki işletmelerin başarılarına dikkat çekiliyor.
Belirtilene göre Fortune 500 listesindeki 200'ün üzerinde firmanın kurucuları göçmenler veya göçmen çocukları olmakta ve bunların arasında Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald's, Boeing ve Disney yer alıyor. Bu firmalar toplamda 4.2 trilyon dolar yıllık gelir sağlıyorlar ve milyonlarca Amerikalıya iş imkanı yaratıyorlar. Ayrıca 2006 ve 2010 yılları arasında ABD'deki yeni işletmelerin %28'inin de göçmenler tarafından kurulduğu belirtilmekte.
Ayrıca bu sınırlayıcı emrin, yabancı yetenekleri işe alma özgürlüğüne güvenen ABD'li firmaların işlerini de kötü yönde etkileyeceğinin altı çiziliyor.
Ayrıca bu listeye hangi ülkelerin aniden eklenebileceği hakkında da soruların oluştuğunu belirten firmalar, Trump'ın yasak emrinin 1965 yılında kabul edilen ayrımcılık karşıtı kanunlara karşı gelmesi sebebiyle kanunsuz olduğunu söylerken, Administrative Procedure Act (Yönetim Prosedürü Kanunu) de hatırlatılarak, hükümet ajanslarının yeni kuralları aktif etmeden önce yorum almalarının gerektiğini söylüyor.
Bu dilekçe, Silikon Vadisi firmalarının Başkan Trump'ın emrine karşı seslerini duyurma çabalarının son örneği olmakta. Bildirimin üzerinde çalışıldığı geçtiğimiz hafta duyulmuştu.
Google, emirden etkilenen kişilere yardım amaçlı 4 milyon dolarlık bir kriz fonu düzenlerken Lyft ve Twitter, Başkan Trump'ın emrine karşı çıkan American Civil Liberties Union (ACLU) için 1 milyon dolarlık (firma başına) bağış duyurusunda bulundular. Uber, göçmen sürücülere yasal savunma ücretleri için destek olarak 3 milyon dolar ayırdığını duyurdu ve CEO Travis Kalanick, Trump'ın ekonomik danışman konsülünden geçtiğimiz hafta ayrıldı. Ayrıca Airbnb CEO'su Brian Chesky'de Trump'ın emri sebebiyle açıkta kalmış kişiler için ücretsiz konaklama sağlıyacağını duyurdu.
İlginç bir şekilde Amazon, bu liste ile taraflarını belirten firmaların arasında yer almıyor. Firma, en başta yasağa ciddi bir şekilde karşı çıkmış olsa da, sonradan savaşma isteğini kaybetmişe benziyor çünkü emirden etkilenen ülkelerden olan çalışanlarına şimdilik ABD'nin dışında seyahat etmemeyi tavsiye etti.
Ayrıca bu bildirinin, firmalar için bu savaşın temel olarak işleri ile ilgili olduğunu açık bir şekilde belirttiğini söylemekte fayda olabilir. Ancak bu bildiri firmalar için insanlık yararına bir hamle olmasa da, Başkan Trump'a karşı firmaların kullanabilecekleri en iyi sebep olabilir...
Levent Öztürk
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