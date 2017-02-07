ABD'nin Illinois Eyaleti Bu Meteorla Erken Uyandı!

ABD'de gece yarısı gökyüzünde görünen bu alev topu, çok sık rastlanmayan, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı!

Oynat ABD'nin Illinois Eyaleti Bu Meteorla Erken Uyandı! ABD'de gece yarısı gökyüzünde görünen bu alev topu, çok sık rastlanmayan, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Tahmin yeteneğinizi konuşturarak kazanın!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Photosynth Kapılarını Tamamen Kapattı!
Windows Phone ile Microsoft hesabına erişilmiyor
Wolfteam Tarihinde Bir İlk: Robokurtlar
Galaxy S6 Nougat Güncelleme Kılavuzu Yayınlandı
Google'ın Super Bowl Reklamı Bakın Neye Yol Açtı!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir