ABD'nin Illinois Eyaleti Bu Meteorla Erken Uyandı!
ABD'de gece yarısı gökyüzünde görünen bu alev topu, çok sık rastlanmayan, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı!
Parıltılı bir meteor, ABD'nin Wisconsin eyaletinde ve çevredeki eyaletlerde gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.
Dün, yerel saatle 02:30'da görülen meteorun güneybatıdan kuzey doğuya doğru hareket ettiği gözlendi. American Meteor Society (AMS) web sitesine göre görgü tanıkları, alev topuna bir sesin eşlik ettiğini söyledi. Bazı kişiler ise yere taş parçalarının düştüğünü iddia etti. AMS'ye meteorla ilgili 200'ün üzerinde bilgi ulaştı.
Woodstock, Illinois'ten Sheila S. "Gökyüzünden bu kadar büyük ve parlak bir cismin bu şekilde bize doğru geldiğini hiç görmemiştim" dedi ve şöyle devam etti: "Seattle'da yaşarken her Ağustos ayında meteor yağmurunu görüyorduk ancak bu akşam gördüğümün yanında çok küçüktü."
Çoğu astronomik olayda olduğu gibi dünkü olayla ilgili birçok video, sosyal ağlarda paylaşıldı.
FDLPD & FDL Co 911 received many calls about suspicious activity - bright light & loud bang. Several officers also witnessed this meteor.— Fond du Lac Police (@fdlpolice) 6 Şubat 2017
Check out this meteor that lit up the Midwestern sky last night: https://t.co/FR6GwPPoKl
Credit: Facebook/Marcella Canfora pic.twitter.com/ac3wbc9eYa— Eyewitness News (@ABC7NY) 6 Şubat 2017
Meteorlar, Dünya'nın atmosferine giren toz, taş ve buz parçalarından oluşuyorlar. Atmosferde karşılaştığı direnç, meteorun arkasında bir ışık çizgisi bırakmasına yol açıyor. Küçük buz ve toz parçaları Dünya'nın yüzeyine ulaşmadan buharlaşsa da büyük taşlar, bazen yeryüzüne kadar ulaşabiliyor. Kalan bu taşlara meteorit deniyor.
Zeynel A. Öztürk
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