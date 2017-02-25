Acer Predator Z35 Türkiye'de!
Acer'ın NVIDIA G-SYNC özelliklerine sahip yeni Predator oyun monitörü Z35 Türkiye'de.
Acer'ın NVIDIA® G-SYNC™ özelliğine sahip Predator oyun monitörlerinden eğimli Predator Z serisi artık Türkiye'de. Predator Z35 oyuncuların dünya çapında büyük beğenisini kazanan Acer'ın sektör lideri ekran teknolojileriyle üretilmiştir.
UltraWide Oyun Deneyimi: Predator Z35 Monitör
Predator Z35 Acer'ın NVIDIA® G-SYNC™ Predator Z Serisi eğimli oyun monitörlerinin ilk 35 inç ürünüdür. 35 inç 21:9 UltraWide Full HD (2560x1080) paneli sarmal ve içine alan bir oyun deneyimi için 2000R eğim derecesine sahiptir. Predator Z35 oyun monitörü, hızlı oynanan oyunlarda keskin kenarlar sunarak hareket bulanıklığını azaltan NVIDIA® ULMB™ (Ultra Düşük Hareket Bulanıklığı) teknolojisine sahiptir ve ultra hızlı 200Hz yenileme oranına hız aşırtma desteği verir. Böylece düşmanları onları bulmadan oyuncular düşmanlarını bulur ya da yarış pistindeki virajları kristal netliğinde görebilirler! Predator Z35 Monitör aynı zamanda DTS® Sound, 9Wx2 hoparlörler ve Acer TrueHarmony teknolojisi ile güçlü bir ses sistemine sahiptir.
GameView ile Oyun İçinde Avantaj
Yeni Predator oyun monitörleri, oyuncuların farklı oyun türleri için Dark Boost, Overclock ve nişan noktası yardımı gibi uyarlanabilir ekran profilleri ve ince ayarlar arasında hızlı geçiş yapabilmelerine izin veren GameView teknolojisine sahiptir. Bu da oyun içerisindeyken, özellikle her saniyenin değerli olduğu anlarda, menüler arasında dolaşmaya gerek kalmadan hızlı ekran ayarının yapılabilmesini sağlar.
Fiyatlandırma ve Temin Edilebilirlik
Predator Z35 oyun monitörü 1,499 dolardan başlayan fiyatlara temin edilebilecektir.
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