Acer'dan CES 2017 çıkartması!

PC devi Acer, yeni notebook'ları ve masaüstü PC'si ile, CES 2017'ye çok sıkı bir giriş yaptı!

Acer'dan CES 2017 çıkartması!

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Acer'dan CES 2017 çıkartması!

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