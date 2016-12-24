Açık Akademi 4. Yaşını Kutluyor

Türkiye'nin ücretsiz uygulama eğitimi veren en büyük sanal kampüsü Açık Akademi dördüncü yaşını kutluyor.

Açık Akademi 4. yaşını kutluyor

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