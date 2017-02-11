Activision: Call of Duty'yi Köklerine Geri Getiriyoruz
Activision, hayranlara kulak veriyor ve Call of Duty'i tekrar eski görkemine taşıyor!
Activison, bir sonraki Call of Duty'nin eski formatına geri döneceğini, "ayakları yere basan" geleneksel bir savaş oyunu olacağını açıkladı. Call of Duty: Infinite Warfare oyununun aldığı büyük olumsuz tepki üzerine şirketin böyle bir karar alması bekleniyordu. Serinin tartışmalı son oyununda, uçarak savaşma mekanikleri ve özel yeteneklerin gölgesinde kalan silah çatışmaları oyuncuları oldukça rahatsız etmişti.
Activision ve Blizzard'ın dördüncü çeyrek gelir açıklamasında konuşan Operasyonlar Üst Yöneticisi:
"2017'de Activision, Call of Duty'yi köklerine geri döndürecek ve geleneksel savaş mekanikleri tekrar sahnenin merkezinde olacak. Kendini Call of Duty serisine adamış oyuncular ve Sledgehammer Games bu yılın yeni oyununu heyecanla bekliyor."
Gördüğünüz gibi, bu yıl piyasaya çıkacak olan Call of Duty'nin yapımının arkasında Sledgehammer Games var. Bu ekip Call of Duty: Modern Warfare 3 ve Call of Duty: Advanced Warfare oyunlarının yapımında çalışmıştı. İki oyun da dünya çapında büyük ün kazanmıştı. Özellikle Modern Warfare 3, 30 milyon toplam satışıyla serinin en çok satan oyunu olmuştu.
Ali Ruhi Öztürk
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