Adobe'dan da Dijital Asistan Geliyor
Cep telefonlarımızın dijital asistanlarından sonra şimdi sıra, yazılımların dijital asistanlarına geldi. İlk sürprizin sahibi ise, Adobe olabilir!
Son birkaç gündür dijital asistan haberleri yapıyoruz. Nokia'nın Viki'yi duyurması, hemen ardından gelen Samsung'un Bixby hamlesi ve şimdi de Adobe... Evet, Adobe da dijital asistan işine giriyor! Peki, nasıl? Adobe bu teknolojiyi nerede ve nasıl kullanacak? Aslında cevabı hemen yukarıdaki videoda yatıyor...
Nokia'nın sanal Asistanı Viki Ortaya Çıktı
Akıllı telefonları dijital asistanla kontrol etmek bir yana gelecekte pek çok cihazı daha sesle kullanacak, yazılımlara sesli komutlarımızla hükmedeceğiz. En azından gittiğimiz yol bunu gösteriyor. Son olarak Adobe da dijital asistan işine girdiğini gösterdi. İmaj düzenleme yazılımı üzerinde sesli komutlarla değişiklik yapılabileceğini anlatan video, sonunda düzenlenen fotoğrafın Facebook'a paylaşılmasıyla sona eriyor.
Adobe'un hazırladığı bu video etkileyici bir çalışma olsa da, dijital asistanın Adobe Creative Suite'teki hangi uygulamaları kapsayacağı henüz belli değil. Şu an için yalnızca görüntü düzenleme işlemleri için asistanın kullanılmasına odaklanmış gibi görünen Adobe, daha sonraları dijital asistanını tüm yazılım parçalarına uyarlayabilir.
Ercan Uğurlu
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