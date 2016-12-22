Alcatel IDOL 4 Hakkında Her Şey

Alcatel IDOL 4, çok yönüyle özel bir telefon. Tasarım hatları olsun, teknik kadrosu olsun ve kuşkusuz VR gözlüğü olsun, beklentilerinizi karşılayacak.

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