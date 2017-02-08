Amazon Dash Button'a İşe Yarar İşlev!

Amazon'un pek işe yaramayan Dash Button cihazı, sonunda kendine işe yarar, hem de "hayırlı" bir işlev buldu!

Oynat Amazon Dash Button'a Bağış İşlevi! Amazon'un pek işe yaramayan Dash Button cihazı, sonunda kendine işe yarar, hem de "hayırlı" bir işlev buldu!

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