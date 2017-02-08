Amazon Dash Button'a İşe Yarar İşlev!
Amazon'un pek işe yaramayan Dash Button cihazı, sonunda kendine işe yarar, hem de "hayırlı" bir işlev buldu!
İlk ortaya çıktığında haklı olarak 1 Nisan şakası sanılan Amazon'un tek düğmeli cihazı Dash Button, siparişlerinizi bir dokunuşla tekrarlamanızı sağlıyor. Ne kadar işe yaradığı tartışmalı olan cihaz, ilk kez kendisine iyi bir kullanım alanı bulmuş olabilir.
Programcı Nathan Pryor tarafından geliştirilen bir hack, düğmeye her bastığınızda ACLU'ya (Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği) 5 dolar bağışta bulunmanızı sağlıyor. Pryor, Dash Button'ı nasıl bağış düğmesine dönüştürebileceğinizi Medium'daki blog gönderisinde detaylı bir biçimde anlatıyor.
ACLU'nun böyle bir işlevi mümkün kılacak API'sı bulunmasa da Pryor, ACLU'nun bağış formunu çekip kişisel bilgileri ve kredi kartı bilgisini çabucak dolduran bir API geliştirmiş. Amazon'un sitesindeki testlerde sisteminin çalıştığını gören geliştirici, düğmenin üzerine yapıştırabileceğiniz bir ACLU etiketi de tasarlamış.
Özetle düğme şu an tam anlamıyla çalışıyor ve Pryor içinden her geldiğinde düğmeye basarak ACLU'ya birkaç dolar yardımda bulunabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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