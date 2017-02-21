Amazon, Drone'la Teslimat İşinde Paraşüt Kullanabilir!
Amazon, drone teslimatlarının şeklini değiştirebilecek bir fikrin artık sahibi!
Henüz tam olarak başlamamış olsa da, Amazon drone'lar ile teslimat yapmak için büyük bir çaba sarfediyor. CNN tarafından keşfedilen yeni patent ise online mağaza devinin teslimatlarında artık paraşüt de kullanmaya başlayabileceğini gösteriyor.
Patent geçen hafta Salı gününde kabul edilmiş durumda ve basın aracında belirtilene göre teslimatları insansız hava aracından bıraktıktan sonra güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacını taşımakta. Bu sistem sayesinde drone'ların yere iniş yapmalarına gerek kalmayacak.
Drone'ların insanların kapılarına iniş yapıp tekrar kalkmaya uğraşmaları yerine – ki bu uğraş insanlara, evcil hayvanlara ve ağaçlara çarpma riskini de beraberinde getirmekte – teslim edilecek olan paketler drone uçarken havada bırakılacak.
Eğer paket hedefi olan iniş alanından ayrılırsa, teslimatın hedefine ulaştığından emin olmak için bölgede duran drone tarafından paraşüte gönderilen sinyaller ile doğru yere inmesi sağlanacak. Bu süreç biraz karmaşık gözüküyor olabilir ancak drone'un her teslimatta iniş-kalkış yapmaması, hem drone'un daha az enerji harcamasını hem de teslimatların daha hızlı yapılmasını sağlayacak.
Tabi ki bu yöntemin yanında gök yüzünden düşen paketlerin tehlikesi de ortaya çıkmakta ancak Amazon'un bunun için de çeşitli önlemler alacağı kesin.
Levent Öztürk
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